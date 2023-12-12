Европейские клубы могут наказать за трансферы из России

У европейских клубов и национальных футбольных ассоциаций могут возникнуть проблемы из-за взаимодействия с российскими командами. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Follow the Money.

28 европейских клубов проводили трансферные сделки с коллегами из чемпионата России. Правила европейских санкций по отношению запрещают переводить в Россию или получать от нее более €100 тыс. При этом многие футбольные клубы шли на риск и проворачивали сделки на более крупные суммы, тем самым нарушая санкции против России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее были названы три футболиста из России, которыми интересуются в Европе.