Хоккеист НХЛ рассказал о недостающих вещах из России

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин в интервью Sport24 рассказал о недостающих вещах из России.

Сорокин признался, что скучает по русским национальным блюдам, в частности оливье, винегрету, супам. «Сейчас уже привык к местной еде. Все в меру. Из России я больше всего скучаю по куриным котлетам с пюре», — заявил хоккеист.

В июле Сорокин подписал новый долгосрочный контракт «Айлендерс». Соглашение на восемь лет начнет действовать с сезона-2024/25 — по окончании текущего договора. По новому контракту он будет получать $8,25 млн за сезон (всего — 66 млн), что сделает его одним из самых высокооплачиваемых вратарей лиги.

Сорокин стал единственным российским хоккеистом, который претендовал на индивидуальную награду по итогам сезона-2022/23. Он вошел в число кандидатов на получение «Везина Трофи» — приза, который получает лучший голкипер сезона НХЛ, но в итоге занял лишь второе место, а обладателем награды стал Линус Улльмарк из «Бостон Брюинз».

28-летний Сорокин был выбран «Айлендерс» в третьем раунде драфта НХЛ — 2014. За свою карьеру он также выступал за московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург».

В составе сборной России Сорокин стал олимпийским чемпионом 2018 года. В его активе три бронзовые медали чемпионатов мира.

Ранее Сорокин заявил, что ему не нравится Манхэттен.