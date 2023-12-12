Аршавин о безголевой серии Овечкина: он и так великий, неважно, забьет или нет

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин кратко высказался о безголевой серии российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отметив, что для него неважно — забьет хоккеист или нет. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надо просто играть в хоккей. А забьет или не забьет — это уже не так важно. Овечкин и так великий игрок», — заявил Аршавин.

В ночь на 11 декабря «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс». Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ.

Антирекорд Овечкина по матчам подряд без заброшенных шайб в рамках одного регулярного сезона был установлен в феврале — марте 2017 года (десять матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафиксированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее экс-тренер «Вашингтона» объяснил невыразительность Овечкина.