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Бразильский футболист мечтает уйти из «Зенита»

Бывший гендиректор «Балтики» Лепсая заявил, что Вендел покинет «Зенит» зимой

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший генеральный директор «Балтики» и экс-руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая заявил, что бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел с большой долей вероятности покинет российский клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вендел давно мечтает уйти из «Зенита». Этого и не скрывает. Предложения у него есть. И из Европы, и из Бразилии. Основной претендент на игрока — «Фламенго». Клуб очень богатый, готов платить такие же деньги, что и «Зенит», — заявил Лепсая.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее РПЛ вошла в топ-15 лиг в списке самых посещаемых чемпионатов в Европе.

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