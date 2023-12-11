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Экс-игрок ЦСКА назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарев назвал «Динамо» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Динамо» может выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в 2024 году.

«Наиболее предпочтительной командой мне кажется московское «Динамо». ЦСКА может показать себя весной — они играли неплохо, но не везло, катастрофически не везло и все. Так бывает — одной команде везет, другой нет. В конце концов и такие неудачные серии заканчиваются и все разворачивается на 180 градусов. Свою роль сыграли и травмы — не было Дивеева, долго не было Мухина. При этом заменить их удалось удачно, сейчас в ЦСКА очень крепкая защита во главе с Акинфеевым.

Для чемпионства команда должна играть стабильно и ровно — при соблюдении этих двух критериев чемпионство будет обеспечено. «Зенит» после ухода Малкома играет по другой системе, они еле-еле вытягивают матчи на 1:0. Играют только за счет обороны — закатили мяч и мучаются. Мучаются сами и мучают соперника. Так что дальше им будет проблематично», — заявил Пономарев.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

Ранее Владимир Пономарев назвал самую привлекательную команду РПЛ.

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