Ротенберг дал совет Овечкину

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александру Овечкину надо продолжать бросать по воротам, чтобы преодолеть безголевую серию, которая продолжается десять матчей, передает «Матч ТВ».

«Что делать Овечкину? Продолжать бросать. Другого варианта нет. Надо бросать дальше. И он обязательно забьет», — сказал Ротенберг.

Наставник отметил, что голкиперы досконально знают, как бросает Овечкин, с какого угла идет шайба.

Антирекорд Овечкина по матчам подряд без заброшенных шайб в рамках одной регулярного сезона был установлен в феврале — марте 2017 года (десять матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафиксированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Овечкин повторил антирекордную серию без голов в НХЛ.