Мостовой заявил, что не ждет результативных действий от Захаряна

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что пока не ждет результативных действий от игрока испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, передает ODDS.ru.

«Пока что не жду результативных действий от Арсена. Пусть спокойно вливается в чемпионат. Ему уже дают все больше и больше игрового времени. Всему свое время», — сказал Мостовой.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года. Его контракт с командой рассчитан на пять лет. В прошлом матче чемпионата Испании против «Вильярреала» Захарян отметился голевой передачей. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает пятое место, набрав 29 очков.

В следующем туре команда Захаряна на своем поле сыграет с севильским «Бетисом». Игра пройдет 17 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ранее болельщики «Реала Сосьедад» подвергли критике Захаряна.