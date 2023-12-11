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Орлов назвал двух лучших футболистов чемпионата России

Комментатор Орлов назвал Промеса и Вендела лучшими игроками РПЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу» выделил двух футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда Промес в форме, его не удержать. Это он и показал в поединке с «Крыльями». Я вообще считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ. Они действительно мастера. Правд, Вендел, как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут», — заявил Орлов.

9 декабря «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Один из мячей записал на свой счет Квинси Промес. В текущем сезоне нидерландец провел за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.

Вендел в составе петербургского «Зенита» обыграл «Пари Нижний Новгород» (1:0). Встреча 18-го тура прошла 9 декабря. Бразильский полузащитник в нынешнем сезоне провел за клуб 18 игр, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Ранее был назван лучший российский центральный защитник РПЛ.

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