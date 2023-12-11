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Олимпийская чемпионка поддержала гимнастов, отказавшихся от Олимпиады-2024

Лыжница Степанова поддержала гимнастов, отказавшихся от Игр в Париже из-за МОК

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Aaron Favila/AP

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поддержала старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко, заявившую, что российские гимнасты не примут участия в Играх-2024 на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Рада, что в российском спорте рулят женщины с твердым характером и чувством собственного достоинства.

С Еленой Вяльбе я не всегда во всем согласна, но здесь полностью ее и Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях или пусть идут норвежским лесом. Как человек, который был, бегал, побеждал и там, и там, заявляю, что наш лес уже давно лучше», — написала Степанова.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее в Латвии назвали оскорблением решение МОК допустить Россию на Олимпиаду.

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