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Панарин превзошел Гретцки по серии очковых домашних матчей со старта сезона

Панарин обошел Гретцки по количеству домашних матчей с набранными очками

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James Carey Lauder-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

На 29-й минуте поединка Панарин и Винсент Трочек выступили в роли ассистентов для Мика Зибанеджада, который открыл счет в матче. Таким образом, российский нападающий набирает очки в домашних матчах «Рейнджерс» уже 11-ю игру подряд. По этому показателю он превзошел именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

В проходящем в эти минуты матче Панарин также успел заработать удаление. Он был отправлен на скамейку штрафников на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

Всего в текущем сезоне на счету Панарина 36 (15+21) очков в 25 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, в команду он перешел из «Коламбус Блю Джекетс».

В матче «Рейнджерс» и «Лос-Анджелеса» завершился второй период. Счет — 2:0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Ранее была названа проблема Александра Овечкина, которая мешает ему забивать.

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