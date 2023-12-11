Отказавшаяся пожать руку россиянке украинка назвала решение МОК позорным

Украинская саблистка Ольга Харлан резко раскритиковала Международной олимпийский комитет (МОК) за решение допустить российских атлетов на Олимпийские игры — 2024 в Париже и отметила, что ее это не удивляет, но возмущает. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Российским спортсменам не место на Олимпийских играх и других международных соревнованиях в любом статусе. Зная это, МОК (самолично исключивший российский комитет из своей организации) принимает решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры. <...>

Сделаем все, чтобы и спортсмены, и национальный комитет, а также другие страны подключились к отмене этого позорного решения. И парижские Игры станут местом честной борьбы за медаль», — написала Харлан.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Харлан стала участницей громкого скандала на чемпионате мира — 2023 по фехтованию. После поединка с россиянкой Анной Смирновой она отказалась пожать сопернице руку, из-за чего была дисквалифицирована и не приняла участие в следующем раунде. Позднее дисквалификация была отменена.

Ранее России предрекли потерю самоуважения из-за условий МОК.