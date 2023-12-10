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«Краснодар» и ЦСКА не забили голов в первом тайме

«Краснодар» и ЦСКА не забили голов в первом тайме матча 18-го тура РПЛ

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Степан Ноздрев/ТАСС

В центральном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» и ЦСКА не смогли открыть счет после первого тайма.

По итогам первой половины игры команды под руководством Владимира Илича нанесла шесть ударов по воротам, два из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. У столичной команды после 45 минут игры десять ударов в сторону ворот, из них три в створ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Соперников обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Встреча этих команд в первом круге завершилась победой столичной команды с минимальным счетом 1:0.

На сегодняшний день красно-синие расположились на седьмой строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 28 баллов. «Краснодар» идет на втором месте, имея в активе 36 очков и на один балл отставая от петербургского «Зенита», который уже провел поединок в рамках 18-го тура национального первенства.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал не называть врагами народа нейтральных атлетов из России.

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