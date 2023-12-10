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Экс-президент «Локомотива» похвалил клуб за подготовку поля к игре с «Уралом»

Экс-президент «Локо» Наумов назвал прекрасным поле в матче с «Уралом»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов похвалил работников домашнего стадиона клуба за подготовку поля к матчу 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что это свидетельствует о стремлении клуба к высоким результатам.

«Нужно отдать должное коллективу «Локомотива», который поддержал поле в очень хорошем состоянии. Мороз вообще не мешал игре, поле было прекрасное. Это говорит о том, что, когда клуб хочет добиваться результата, он всегда может сделать нормальное поле, не надо ссылаться на какие-то погодные условия.

Что касается самого матча, «Локомотив» показал прекрасную игру, было видно, что он сильнее «Урала». И при счете 1:0, когда у «Урала» появлялись моменты, меня не покидало ощущение, что «Локомотив» обязательно выиграет», — констатировал Наумов.

«Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху красно-зеленые набрали 31 очко и идут на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 19 баллами расположился на 12-й строчке.

Ранее Наумов назвал главного тренера «Аталанты» мужчиной со странностями.

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