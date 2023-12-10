«Пальцы становятся раком»: Юран призвал не играть в футбол в декабре

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «РБ Спорт» заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) должна должна вернуться на систему «весна-осень», чтобы в декабре не играть матчи турнира.

По его мнению, нельзя заставлять игроков играть в морозную температуру.

«Это просто кощунство, играть в такую погоду, я смотрел матч «Локомотив» — «Урал». Помню, как сам играл в таких условиях — это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах, извините, становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности. Так что побольше бы таких крыш сделали (как на »Газпром Арене)! И мое личное мнение — мы должны вернуться на систему «весна-осень» — заявил Юран.

8 декабря «Локомотив» в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл екатеринбургский «Урал».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в поединке открыл Евгений Морозов. Он отправил мяч в сетку на 18-й минуте встречи. В самом конце второго тайма Наир Тикнизян установил окончательный счет матча.

Ранее сообщалось, что «Динамо» упустило победу над «Факелом» в последнем матче в году.