Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Пальцы становятся раком»: Юран призвал не играть в футбол в декабре

Тренер «Пари НН» назвал кощунством зимний футбол в России

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «РБ Спорт» заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) должна должна вернуться на систему «весна-осень», чтобы в декабре не играть матчи турнира.

По его мнению, нельзя заставлять игроков играть в морозную температуру.

«Это просто кощунство, играть в такую погоду, я смотрел матч «Локомотив» — «Урал». Помню, как сам играл в таких условиях — это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах, извините, становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности. Так что побольше бы таких крыш сделали (как на »Газпром Арене)! И мое личное мнение — мы должны вернуться на систему «весна-осень» — заявил Юран.

8 декабря «Локомотив» в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл екатеринбургский «Урал».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в поединке открыл Евгений Морозов. Он отправил мяч в сетку на 18-й минуте встречи. В самом конце второго тайма Наир Тикнизян установил окончательный счет матча.

Ранее сообщалось, что «Динамо» упустило победу над «Факелом» в последнем матче в году.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами