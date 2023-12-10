Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян и Конор Макгрегор устроили битву взглядов перед боксерским турниром Международной боксерской ассоциации (IBA), который прошел в Дубае, передает Sport24.

Спортсмены встретились на ринге, где и провели стердаун. Перед этим Конор в шутку попытался провести Яну удушающий прием.

В конце сентября российский боец заявил, что перенес операцию. Ян уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии.