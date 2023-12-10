Семак поставил «Зениту» оценку за выступление в первой части сезона

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поставил команде оценку за выступление в первой части сезона, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Поставил бы команде за половину сезона твердую четверку. Было много проблем, столкнулись с огромным количество сложностей. Если бы нам сказали летом о том, что будет такая ситуация в таблице, я был бы за», — сказал Семак.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл со счетом 1:0 нижегородский «Пари НН». На 15-й минуте колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра забил единственный мяч в матче.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые опередили на один балл «Краснодар», который проведет свой матч 18-го тура 10 декабря. Соперником «быков» станет московский ЦСКА. «Пари НН» заработал 24 очка и расположился на девятой строчке.

В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, «Зенит» на своем поле сразится со столичным «Спартаком».

Ранее «Зенит» вернулся на первое место в РПЛ.