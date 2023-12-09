Решение МОК по допуску россиян назвали словоблудием

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал неприемлемыми условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Играм-2024 в нейтральном статусе. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Ничего нового они не объявили. Отбор проходит по правилам, установленным международными федерациями, а большинство из них не допускают россиян до соревнований. Как были дискриминационные условия в отношении наших атлетов, так и остались. Это просто словоблудие. Как можно поехать, если ты не отобрался? Условия, которые они выставляют, абсолютно неприемлемые», — заявил Жуков.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее серебряный призер Олимпиады из России завершила карьеру.