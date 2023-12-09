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Экс-тренер «Спартака» рассказал, кем нужно усилиться клубу

Тренер Ледяхов заявил, что «Спартаку» нужны опорный хавбек, защитник и форвард

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РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что не видит усиления для красно-белых среди футболистов внутри Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Спартаку» нужен опорный полузащитник. Еще нужен один защитник — или крайний, или центральный. Вот эти две позиции больше всего. Ну, еще нападающий нужен, ведь Соболев не играет в составе.

Чтобы понимать, можно ли найти игрока внутри чемпионата, нужно проанализировать. Все более или менее сильные футболисты находятся в командах. Свободных никого нет. Поэтому не вижу игроков на внутреннем рынке, кто может усилить красно-белых», — заявил специалист.

9 декабря «Спартак» в Москве обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов.

Ранее экс-советник Федуна заявил, что «Спартаку» не нужен Абаскаль.

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