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Экс-селекционер «Эспаньола» рассказал, кто из россиян способен заиграть в Ла Лиге

Тренер Галямин заявил, что 15-20 российских футболистов могут играть в Испании

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России и экс-тренер-селекционер «Эспаньола» Дмитрий Галямин заявил, что в России есть 15-20 игроков, которые могут играть в испанской Ла Лиге. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«В России есть футболисты, способные заинтересовать испанских скаутов. Но отслеживают они немногих. Предполагаю, 15-20 российских игроков могут играть в Испании. Но мы не берем топовые команды. Заинтересоваться могут клубы средней руки или те, кто внизу таблицы.

Фамилии этих футболистов? Это все те, кто привлекается в сборную России в возрасте до 25 лет. Но в связи с обстановкой то, что уехал Захарян — это чудо. Еще проблема в том, что российские футболисты особо не прогрессируют. Без матчей национальной сборной и еврокубков очень тяжело растить футболистов», — заявил Галямин.

В августе российский полузащитник Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Его контракт с клубом рассчитан на пять лет. В текущем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее «Ростов» без Карпина сыграл вничью в матче РПЛ.

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