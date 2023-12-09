Роднина: МОК с барского плеча разрешил единицам поехать без флага и гимна

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии «РБ Спорт» поделилась мнением об условиях допуска российских спортсменов к Олимпийским играм.

«Не вижу повода для радости. МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры 2024 без флага и гимна. Эти условия продвигались еще давно, они нереальные. Наверное, МОК допустит только тех спортсменов, которые точно не будут претендовать на медали», – заявила Роднина.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Константин Цзю заявил, что без россиян на Олимпиаде пострадает весь мир.