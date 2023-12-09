Цзю заявил, что без россиян на Олимпиаде пострадает весь мир

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в комментарии «Матч ТВ» выразил мнение, что Олимпийские игры не будут полноценными без российских атлетов.

«Пострадает весь мир. Ну что это за соревнование получатся? Я никогда в жизни не занимался политикой и не буду. Но я убежден, что спорт должен быть без политики. Нужно все убрать, потому что спортсмены не должны страдать», — заявил Цзю.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК.