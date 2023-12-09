Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист «Спартака» сравнил Абаскаля с Клаудиньо

Экс-футболист Масалитин: Абаскаль подвел и себя, и команду

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший в том числе за московский «Спартак», прокомментировал для «Газеты.Ru» удаление главного тренера «Спартак» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата», сравнив испанского тренера с бразильским полузащитником «Зенита» Клаудиньо, также нередко отвечающего на провокации.

«Действия Абаскаля заслуживали красной карточки. Если бы он сдержал свои эмоции, просто пальцем у виска покрутил, обошлось бы. Понимаю, у всех есть нервы. Но вот ты не сдержал эмоции, тебя удалили, команда проиграла. И неизвестно, сколько тебе еще дадут игр. Кого ты подвел? И себя, и команду. Ты – руководитель. Вот Клаудиньо в «Зените» играет. Сколько его провоцируют? Его провоцируют потому, что он будет отвечать. Он игрок такой – не может не ответить. Вот он ответил, и ему показали желтую, а могут и красную выпросить. Абаскалю нужно было не реагировать, и Берише дали бы желтую, а Абаскалю – ничего», — считает Масалитин.

Абаскаль был дисквалифицирован после инцидента с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей на два матча и еще одну встречу условно. «Спартак» одержал победу в матче 18-го тура над «Крыльями Советов» (3:0) без своего наставника на скамейке.

Ранее ЦСКА предрекли поражение от «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами