Бывший футболист «Спартака» сравнил Абаскаля с Клаудиньо

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший в том числе за московский «Спартак», прокомментировал для «Газеты.Ru» удаление главного тренера «Спартак» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата», сравнив испанского тренера с бразильским полузащитником «Зенита» Клаудиньо, также нередко отвечающего на провокации.

«Действия Абаскаля заслуживали красной карточки. Если бы он сдержал свои эмоции, просто пальцем у виска покрутил, обошлось бы. Понимаю, у всех есть нервы. Но вот ты не сдержал эмоции, тебя удалили, команда проиграла. И неизвестно, сколько тебе еще дадут игр. Кого ты подвел? И себя, и команду. Ты – руководитель. Вот Клаудиньо в «Зените» играет. Сколько его провоцируют? Его провоцируют потому, что он будет отвечать. Он игрок такой – не может не ответить. Вот он ответил, и ему показали желтую, а могут и красную выпросить. Абаскалю нужно было не реагировать, и Берише дали бы желтую, а Абаскалю – ничего», — считает Масалитин.

Абаскаль был дисквалифицирован после инцидента с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей на два матча и еще одну встречу условно. «Спартак» одержал победу в матче 18-го тура над «Крыльями Советов» (3:0) без своего наставника на скамейке.

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