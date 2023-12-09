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Выступление спортсменов без флага и гимна посчитали унижением

Умар Кремлев считает унижением выступление на ОИ без флага и гимна

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tina_kandelaki/Global Look Press

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что выступление российских атлетов на Олимпиаде без флага и гимна является унижением, передает ТАСС.

«Выступать без флага и гимна — это унижение для спортсмена. Есть разделение, граница между спортом и спортивным функционером. Таких людей, которые призывают к унижению спортсменов, не должно быть в спорте», — сказал Кремлев.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральной статусе. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2024 году планируется проведение в России Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в World Athletics выступили против Игр дружбы в России.

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