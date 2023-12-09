Во «Флориде» назвали российского голкипера кирпичной стеной

Нападающий «Флориды Пантерз» Ээту Луостаринен после победы над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Боб проводит невероятный сезон. Сегодня он был как кирпичная стена. Это то, что поможет нам побеждать», — заявил форвард.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Флориды». Бобровский отразил 26 ударов по своим воротам из 27 и был признан первой звездой прошедшего поединка.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского голкипера 20 матчей, в которых он в среднем отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42.

«Флорида» одержала вторую победу подряд и третью в четырех последних играх. Это победа позволила «Пантерз» выйти на третье место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 34 очка в 26 матчах. «Питтсбург» продлил свою неудачную серию, это поражение стало для него четвертым подряд.

Ранее российские хоккеисты стали первой и третьей звездами матча НХЛ.