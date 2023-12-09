Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во «Флориде» назвали российского голкипера кирпичной стеной

Голкипер Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Питтсбург»

close
100%
Abbie Parr/AP

Нападающий «Флориды Пантерз» Ээту Луостаринен после победы над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Боб проводит невероятный сезон. Сегодня он был как кирпичная стена. Это то, что поможет нам побеждать», — заявил форвард.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Флориды». Бобровский отразил 26 ударов по своим воротам из 27 и был признан первой звездой прошедшего поединка.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского голкипера 20 матчей, в которых он в среднем отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42.

«Флорида» одержала вторую победу подряд и третью в четырех последних играх. Это победа позволила «Пантерз» выйти на третье место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 34 очка в 26 матчах. «Питтсбург» продлил свою неудачную серию, это поражение стало для него четвертым подряд.

Ранее российские хоккеисты стали первой и третьей звездами матча НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами