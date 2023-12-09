Экс-тренер «Спартака» заявил, что игра в холод идет на пользу футболистам

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что для футболистов нет ничего критичного в игре в минусовую температуру, и отметил, что это даже идет на пользу. Его слова приводит издание Vprognoze.

«Надевается экипировка по погоде, термобелье. То же самое касается тренеров. И если поле с подогревом, то никаких проблем нет. Играли в мороз всегда. И в мою бытность футболистом, хотя тогда и полей с подогревом не было вообще. Никогда никто из футболистов не заболевал после игры в холод. Это идёт только на пользу здоровью», — заявил Гладилин.

8 декабря московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Игра была проведена в столице, температура составляла меньше -10 градусов.

В 16-м туре в снегопад был сыгран матч между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата страны в Москве под сильным снегопадом провели матчи ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит». Причем вторая встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

Российская премьер-лига рассматривала вариант переноса матчей 18-го тура на весну, однако было принято решение играть.

Ранее экс-президент «Локомотива» призвал не рассуждать об уместности матчей в мороз.