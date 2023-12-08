Захарова рассказала, поедут ли российские атлеты на Олимпиаду 2024 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе, передает «Спорт-Экспресс».

Захарова отметила, что решение о поездке на Игры будут принимать спортсмены и профессиональное сообщество.

До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее на Украине осудили решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду.