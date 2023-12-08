Хоккейный тренер назвал главное качество перешедшего в «Спартак» Ковальчука

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин, работавший с московским «Спартаком», прокомментировал для «Газеты.Ru» подписание Ильи Ковальчука контракта с красно-белыми. По мнению специалиста, приход нападающего-ветерана важен для красно-белых.

«Все уже в ожидании, Илью представили на матче с «Динамо». Это человек, который имеет за плечами колоссальную карьеру, очень большой опыт. Все это пригодится молодежи, которой сейчас много в «Спартаке». И самое главное, что это человек, который умеет играть в важных, решающих матчах. Имею в виду плей-офф. Мы смотрим с оптимизмом в будущее с Ковальчуком в «Спартаке», — считает Канарейкин.

40-летний Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь московскому «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в НХЛ в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз». До конца сезона Ковальчук заработает 15 млн рублей по контракту со «Спартаком».

Ранее тренер Владимир Крикунов раскритиковал Илью Ковальчука за возвращение в «Спартак».