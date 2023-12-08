В Госдуме не исключили, что на ОИ-2024 не допустят спортсменов, поддерживающих Путина

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В комментарии «Газете.Ru» она не исключила, что обнародование заявления умышленно сделано после объявления о выдвижении президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства.

«Они обещали озвучить позицию в марте — полагаю, после выборов президента РФ. Но решили объявить раньше, видимо, сразу разделив спортсменов на тех, кто будет участвовать в нейтральном статусе, а кто не будет — с учетом условий, которые они озвучили.

Не исключаю, что это сделано именно сейчас умышленно, поскольку многие спортсмены поддержат Владимира Путина на выборах. И, соответственно, не попадут в список допущенных — это как вариант. Понятно, что наши спортсмены поддержат Владимира Владимировича, и это, вероятно, будет являться критерием их недопуска на соревнования. Я так предполагаю, поскольку Владимир Путин поддерживает СВО — соответственно, спортсмены, поддерживая его, поддерживают и СВО. Это ведь можно и так интерпретировать.

Нейтральный статус дает официальный повод международным федерациям более лояльно относиться к допуску нейтральных спортсменов — например, зимним в текущий сезон. А так, допускаю, дается люфт на то, что если все-таки пройдут мирные переговоры с Украиной, появится возможность поменять нейтральный статус на полноценный. Это можно сделать в любой момент, прямо на Олимпиаде», — сказала Журова.

МОК заявил, что россияне смогут участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов при соблюдении ряда условий. В частности, это возможно для тех спортсменов, которые публично не заявляли о поддержке СВО, а также для тех, кто не имеет отношения к российским силовым структурам.

Ранее сообщалось, что МОК призовет к олимпийскому перемирию.