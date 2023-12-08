Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин: матчи в экстремальную погоду у нас бывают каждый год

Экс-игрок Булыкин считает, что матч «Локомотив» — «Урал» состоится по регламенту

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переносе матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «железнодорожники» примут «Урал». В комментарии «Газете.Ru» он напомнил о регламенте, а также констатировал, что в России иногда приходится играть матчи в холодную погоду.

«Такие экстремальные игры у нас бывают каждый год. По регламенту, если температура ниже -15, матч перенесут. А если будет теплее и поле будет в хорошем состоянии, игру проведут. Пару матчей в году приходится в таких условиях, но никуда не деться — у нас страна с такой погодой», — сказал Булыкин.

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» должен состояться в пятницу, 8 декабря, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени. Соперников рассудит Артем Чистяков.

Матчи 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» прошли в условиях сильного снегопада. Встреча армейцев с ростовчанами была под угрозой переноса, но в итоге состоялась в назначенное время. После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал дебилом ответственного за решение играть в такую погоду, за что впоследствии был дисквалифицирован на одну игру, а еще на одну — условно.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что мороз не помешает матчу с «Крыльями Советов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами