Булыкин: матчи в экстремальную погоду у нас бывают каждый год

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переносе матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «железнодорожники» примут «Урал». В комментарии «Газете.Ru» он напомнил о регламенте, а также констатировал, что в России иногда приходится играть матчи в холодную погоду.

«Такие экстремальные игры у нас бывают каждый год. По регламенту, если температура ниже -15, матч перенесут. А если будет теплее и поле будет в хорошем состоянии, игру проведут. Пару матчей в году приходится в таких условиях, но никуда не деться — у нас страна с такой погодой», — сказал Булыкин.

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» должен состояться в пятницу, 8 декабря, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени. Соперников рассудит Артем Чистяков.

Матчи 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» прошли в условиях сильного снегопада. Встреча армейцев с ростовчанами была под угрозой переноса, но в итоге состоялась в назначенное время. После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал дебилом ответственного за решение играть в такую погоду, за что впоследствии был дисквалифицирован на одну игру, а еще на одну — условно.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что мороз не помешает матчу с «Крыльями Советов».