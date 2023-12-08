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Шоу Дзюбы и Слуцкого закроют

Шоу футболиста Дзюбы и тренера Слуцкого «Ну, так нельзя» закроют

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Шоу бывшего тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого и футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы «Ну, так нельзя» решили закрыть. Об этом сообщил Telegram-канал «Коммент шоу», который является организатором проекта.

«Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект. Про все расскажем чуть позже», — говорится в сообщении.

Первый выпуск шоу вышел в апреле 2023 года. Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество ненормативной лексики в эфире.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 15 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. В качестве тренера Слуцкий вместе с московским ЦСКА трижды становился чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Андрей Канчельскис предложил Слуцкому залезть на дерево и поймать кошку.

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