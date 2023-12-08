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Гимнастка Мельникова попала под ураган

Гимнастка Мельникова попала под ураганный ветер в Турции

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Reuters

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своих социальных сетях опубликовала видеоролик, на котором попала под сильный ветер с дождем.

22-летняя спортсменка, которая в настоящее время проводит свой отпуск в турецком Белеке, отправилась на прогулку, по ходу которой испортилась погода. На опубликованных гимнасткой видео заметно, как она в спешке бежит в направлении отеля, стараясь закрыться от капель дождя.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

В 2022 году на фоне начала боевых действий на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее именем Александра Овечкина предложили назвать хоккейную арену в России.

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