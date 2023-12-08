Гимнастка Мельникова попала под ураган

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своих социальных сетях опубликовала видеоролик, на котором попала под сильный ветер с дождем.

22-летняя спортсменка, которая в настоящее время проводит свой отпуск в турецком Белеке, отправилась на прогулку, по ходу которой испортилась погода. На опубликованных гимнасткой видео заметно, как она в спешке бежит в направлении отеля, стараясь закрыться от капель дождя.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

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