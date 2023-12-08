«Всегда нужно уходить на пике»: Ковальчука раскритиковали за возвращение в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов в интервью Legalbet заявил, что нападающему Илье Ковальчуку не стоило подписывать контракт с московским «Спартаком».

По его мнению, 40-летний форвард уже всем все доказал.



«Тут даже вопрос не в цифрах в контракте, а вообще. Он мог бы нормально работать менеджером или начальником команды. И все было бы нормально. Всегда надо уходить на пике», — заявил Крикунов.

Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 56 очков. Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

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