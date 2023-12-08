В Госдуме заявили о гордости из-за открытия катка Овечкина в США

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя новость о том, что в США планируют построить каток имени российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, как относится к подобному, и отметил, что в России также идет строительство центра имени хоккеиста. Его слова приводит Sport24.

«Овечкин — феноменальный игрок, который воспитывался в российской школе хоккея. У нас много известных людей, которые прославили американский и канадский хоккей, а также российский и советский. Чем больше открывается объектов в честь наших спортсменов, тем лучше. Этим надо гордиться и радоваться. Лично я ничего плохого не вижу», — заявил Свищев.

Овечкин вместе со своей командой проведет благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на возведение нового катка. Аукцион называется Gr802 — он посвящен тому, что Овечкин забил 802-й гол в прошлом сезоне НХЛ, обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в НХЛ 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр. В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома играет с «Даллас Старз». Матч начался в 04:00 по московскому времени.

Ранее лучший бомбардир НХЛ заявил, что берет пример с Овечкина.