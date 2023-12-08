Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о гордости из-за открытия катка Овечкина в США

Депутат Свищев назвал хоккеиста Овечкина феноменальным игроком

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя новость о том, что в США планируют построить каток имени российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, как относится к подобному, и отметил, что в России также идет строительство центра имени хоккеиста. Его слова приводит Sport24.

«Овечкин — феноменальный игрок, который воспитывался в российской школе хоккея. У нас много известных людей, которые прославили американский и канадский хоккей, а также российский и советский. Чем больше открывается объектов в честь наших спортсменов, тем лучше. Этим надо гордиться и радоваться. Лично я ничего плохого не вижу», — заявил Свищев.

Овечкин вместе со своей командой проведет благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на возведение нового катка. Аукцион называется Gr802 — он посвящен тому, что Овечкин забил 802-й гол в прошлом сезоне НХЛ, обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в НХЛ 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр. В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома играет с «Даллас Старз». Матч начался в 04:00 по московскому времени.

Ранее лучший бомбардир НХЛ заявил, что берет пример с Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами