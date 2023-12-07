Экс-капитан «Спартака» Глушаков назвал себя патриотом страны

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в интервью Legalbet заявил, что российским тренерам стоит давать больше шансов в отечественных клубах проявить себя.

По его мнению, наша школа тренеров ничуть не уступает зарубежной.

«С русскими тренерами приятно работать! Я патриот своей страны! Наши тренеры доказывали и продолжают доказывать свой высокий уровень! В Европе много кого обыгрывали, Кубок УЕФА брали. В России много молодых специалистов, им надо чуть больше доверять», — заявил Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

20 сентября 2023 года костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге, объявил о подписании Глушакова. Сам Глушаков положительно высказался о переходе в команду из Костромы.

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