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Мостовой: если матч «Спартака» с «Крыльями» не отменят, потерпят, побегают в мороз

Экс-игрок Мостовой: перенос матча «Спартака» надо обсуждать в день игры

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переносе матча красно-белых против «Крыльев Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за низкой температуры. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что обсуждать эту вероятность стоит непосредственно в день матча.

«На этой неделе говорили, что тур отменят, но в итоге вроде его проводят. Мне кажется, об этом надо говорить в день игры. По-моему, по правилам, нельзя играть, если температура будет -15 и ниже. Хорошо, что снега нет, поле-то будет более-менее нормальное. Но обычно это в день игры решается. Если будет матч — потерпят немножко, побегают», — считает Мостовой.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Матчи 17-го тура ЦСКА — «Ростов» и «Локомотив» — «Зенит» прошли в условиях сильного снегопада. Встреча армейцев с ростовчанами была под угрозой переноса, но в итоге состоялась в назначенное время. После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал дебилом ответственного за решение играть в такую погоду, за что впоследствии был дисквалифицирован на одну игру, а еще на одну — условно.

Ранее ветеран «Спартака» назвал катастрофой возможную осечку команды в матче с «Крыльями».

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