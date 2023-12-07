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Гладилин: осечка в матче с «Крыльями» будет для «Спартака» катастрофой

Тренер Гладилин предрек «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые примут самарские «Крылья Советов». В комментарии «Газете.Ru» специалист назвал «Спартак» фаворитом, подчеркнув, что победа красно-белым необходима.

«Вопрос, какие будут погодные условия. Игра «Спартака» в Калининграде показала, что в таких условиях команда выглядит очень достойно, был настрой, максимальная самоотдача, мобилизация. Думаю, что и здесь будет так, «Спартаку» отступать некуда. Осечка с «Крыльями» будет катастрофой.

«Спартак» — фаворит, и он победит. «Крылья Советов» уже решили все задачи, какие было возможно. Они даже не планировали попадать в топ-6, но идут в лидирующей группе и имеют запас очков. Они будут играть в свое удовольствие. А «Спартаку» деваться некуда. Если он проиграет или сыграет вничью, то это будет катастрофа, и проблем будет очень много», — считает Гладилин.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что команда может заиграть лучше без Абаскаля.

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