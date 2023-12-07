Экс-спортдир «Зенита» опроверг близость к «Спартаку»

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта в интервью Sport24 заявил, что не является кандидатом на пост спортивного директора московского «Спартака».

«Я близок к назначению в «Спартак»? Нет, это неправда», — заявил Рибалта.

Информацию о возможном назначении Рибалты в «Спартак» сообщил Иван Карпов. По информации источника, руководство красно-белых планирует решить вопрос с назначением до конца 2023 года, однако не исключено, что процесс может затянуться до января будущего года.

Отмечается, что Пол Эшуорт, занимающий на данный момент должность спортивного директора «Спартака», сохранит место в клубе, однако его новые полномочия не будут пересекаться с деятельностью Рибалты. В клубе, по словам инсайдера, от комментариев на эту тему отказались.

Ранее экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци посоветовал Алексею Миранчуку не уезжать из Европы.