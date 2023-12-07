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«Спартак» может переманить экс топ-менеджера «Зенита»

«Спартак» может назначить Хавьера Рибалту спортивным директором

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РИА Новости

Московский «Спартак» близок к назначению бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты на аналогичную должность. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, руководство красно-белых планирует решить вопрос с назначением до конца 2023 года, однако не исключено, что процесс может затянуться до января будущего года. Отмечается, что Пол Эшуорт, занимающий на данный момент должность спортивного директора «Спартака», сохранит место в клубе, однако его новые полномочия не будут пересекаться с деятельностью Рибалты.

В клубе, по словам инсайдера, от комментариев на эту тему отказались.

3 декабря «Спартак» на выезде уступил «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В середине первого тайма испанский тренер красно-белых Гильермо Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Позже Абаскаль извинился за свое поведение.

Ранее Гильермо Абаскалю предсказали скорое увольнение из «Спартака».

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