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Загитова станцевала в ярком платье с глубоким разрезом

Фигуристка Загитова станцевала в красном платье под песню Кати Лель

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале показала образ для фотосессии и станцевала под песню Кати Лель «Мой мармеладный».

21-летняя спортсменка провела фотосессию в красном блестящем платье и фиолетовых перчатках. Наряд фигуристки является отсылкой к образу Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера».

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

В августе девушка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После Загитова выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее Загитова рассказала, что будет работать тренером в своей уникальной школе.

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