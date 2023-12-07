Малийский футболист клуба РПЛ: я за Россию, я патриот

Малийский футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что в России живут очень добрые люди.

«У меня есть российский паспорт. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю, чей паспорт имею на руках. Часто вижу, как в интернете плохо пишут о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди. Не понимаю тех, кто ругает страну. Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот», — заявил полузащитник.

Майга перебрался в Россию несколько лет назад. До перехода в клуб из Нижнего Новгорода он выступал за московский «Велес», а также любительские команды. В ноябре 2021 года он получил гражданство Российской Федерации.

В текущем сезоне он провел за «Пари НН» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.

Подопечные Сергея Юрана после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 24 очка и занимают девятое место в турнирной таблице. В последнем матче календарного года «Пари НН» сыграет на выезде против петербургского «Зенита» (9 декабря).

Ранее «Зенит» стал продавать билеты на матчи в кредит.