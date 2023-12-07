Родной клуб Пеле впервые вылетел из элитной лиги и вызвал беспорядки в Бразилии

«Сантос» на своем поле уступил «Форталезе» (1:2) в матче заключительного 38‑го тура бразильской Серии А.

После этого поражения команда вылетела из элитной лиги чемпионата Бразилии. Это произошло впервые за 111-летнюю историю клуба. При этом «Сантос» пропустил решающий мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

Всего по итогам чемпионата команда набрала 43 очка и заняла 17-е место в турнирной таблице. У «Байи», которая опередила «Сантос», — 44 очка.

Издание G1 сообщает, что болельщики вылетевшей команды устроили беспорядки. Отмечается, что разгневанные фанаты сожгли шесть автобусов, шесть автомобилей и машину скорой помощи.

Полицейские применили перцовый газ и светошумовые гранаты, чтобы сдержать болельщиков, а также усилили меры безопасности в районе Вила-Бельмиро — рядом со ареной «Сантоса».

«Сантос» — родной клуб трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Ранее болельщики «Реала Сосьедад» подвергли критике российского футболиста.