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Слова Гинера о том, что Акинфеев уже переплюнул Яшина, назвали кощунством

Кавазашвили не согласился со словами Гинера о превосходстве Акинфеева

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили в комментарии «Спорт-Экспрессу» высказался о словах президента ЦСКА Евгения Гинера о превосходстве Игоря Акинфеева над Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.

«Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение. Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин — это кощунство.

Понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына. Но Лев Яшин — единственный вратарь, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан, — это Дасаев», — заявил Кавазашвили.

Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В 1988 году он получил приз «Лучший вратарь мира».

Лев Яшин является единственным вратарем в истории футбола, который смог выиграть «Золотой мяч».

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Уткин заявил, что сравнивать Акинфеева и Яшина бессмысленно.

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