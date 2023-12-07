Экс-игрок ЦСКА о формате Кубка России: европейцы будут смеяться

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал формат проведения Кубка России, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Команда проигрывает и остается в турнире. Это просто тупость, честно. Абсолютно глупая система. Никто так не играет. Европейцы смеяться будут, если узнают наш формат», — сказал Пономарев.

Второй сезон подряд в Кубке России присутствуют Путь РПЛ и Путь регионов. В Путь регионов на стадии плей-офф попадают и команды, вылетающие из Пути РПЛ.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в решающем матче обыграл в серии пенальти «Краснодар».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее Пономаре объяснил, почему матч с «Ростовом» нужно было переносить.