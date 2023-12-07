Российский теннисист поделился впечатлениями от игры с Костомаровым

Российский теннисист Карен Хачанов восхитился в своих соцсетях экс-фигуристом Романом Костомаровым после их совместной игры в теннис.

«Вот что значит спортсмен с большой буквы. Мужество, характер и сила воли. Не перестаю восхищаться», — написал Хачанов.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров заявил, что планирует сделать пластическую операцию.