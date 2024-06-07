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На крыше жилого дома в Магадане во время ремонта взорвался газовый баллон

Shot: взрыв газового баллона на крыше пятиэтажки в Магадане попал на видео

В Магадане в жилой пятиэтажке случился пожар. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, на крыше дома на улице Карла Маркса в Магадане загорелся рубероид из-за ремонтных работ, после чего взорвался баллон с газом. Момент взрыва сняли на видео очевидцы.

В инциденте никто не пострадал. Спасатели уже ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

Вечером 6 июня на Каширском шоссе в Москве загорелся склад со сладостями. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на складе. В официальном Telegram-канале МЧС РФ появилась информация о ликвидации пожара на упомянутом объекте. По данным ведомства, в настоящее время спасатели осуществляют проливку здания и разбирают поврежденные конструкции. Всего к тушению пожара были привлечены 90 человек и 23 единицы специальной техники, уточняется в заявлении.

Ранее пламя охватило реконструируемое здание в центре Москвы.

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