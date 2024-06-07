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Стало известно, сколько компаний в РФ будут искать работников летом

«Работа.ру»: каждая пятая компания в РФ готова нанимать сезонных рабочих летом

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Mos.ru

Каждая пятая российская компания (21%) планирует привлекать сезонных работников этим летом. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисами Работа.ру и «Подработка», копия есть у «Газеты.Ru».

Чаще всего временный персонал собираются нанимать микропредприятия (33%) и крупные компании (25%). При этом большинство — 79% респондентов — не видят необходимости в сезонных кадрах.

Из тех, кто будет искать сезонных работников, 57% рассчитывают нанять менее 10 человек. Еще 29% планируют набрать от 11 до 50 временных сотрудников, а 14% — более 100 человек на лето.

Основным источником поиска таких кадров для 85% компаний станут сайты по трудоустройству. Также 57% опрошенных используют рекомендации уже работающих специалистов, а 56% размещают вакансии в соцсетях.

Что касается продолжительности найма, то 29% работодателей рассчитывают на 1-2 месяца, 57% — на 3-4 месяца, а 14% намерены привлекать сезонников более чем на 4 месяца.

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