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Развожаев назвал напряженной обстановку в Севастополе из-за атак

Развожаев: обстановка в Севастополе напряженная, но контролируемая

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Обстановка в Севастополе на фоне обстрелов и атак беспилотников напряженная, но контролируемая. Об этом заявил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что город подвергается ракетным атакам, прежде всего это касается военной инфраструктуры.

По его словам, средства ПВО эффективно отражают эти атаки, также принят ряд решений по усилению группировки, так что ситуация продолжает оставаться контролируемой.

«Сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе, — такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая», — добавил губернатор.

В интервью агентству он также заявил, что корабли Черноморского флота не ушли из Севастополя, они не стоят в бухте, чтобы не подвергаться дополнительной опасности.

До этого губернатор Севастополя сообщал, что в результате ночной атаки украинских войск на город были повреждены несколько жилых домов.

Ранее в Черном море прошли учения расчетов противоподлодочной обороны.

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