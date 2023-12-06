Стала известна зарплата Ковальчука в «Спартаке»

Хоккеист Илья Ковальчук, 6 декабря заключивший контракт с московским «Спартаком» до конца сезона, заработает 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ковальчук будет выступать в «Спартаке» под 71-м номером.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря. Тогда красно-белые обыграли своего соперника со счетом 8:7 в овертайме.

Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 54 очка. У бело-голубых столько же набранных баллов, но есть игра в запасе.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

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