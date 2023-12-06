Дасаев жестко ответил Гинеру на слова о превосходстве Акинфеева

Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев возмутился словами президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил, что Игорь Акинфеев уже превзошел его и даже Льва Яшина. Его слова передает «Чемпионат».

«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого», — сказал Дасаев.

Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В 1988 году он получил приз «Лучший вратарь мира».

Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее голкипер «Динамо» Шунин повторил достижение Льва Яшина.