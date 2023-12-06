Экс-игрок «Зенита» признался, что ему не нравится Джикия из «Спартака»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Игорь Зазулин раскритиковал уровень игры защитника «Спартака» Георгия Джикии. Его слова передает Legalbet.

«Мне Джикия не нравится. Из-за него очень много голов забивается «Спартаку». У Джикии есть ошибки. Кордоба в противоборствах с ним разбирался играючи, все принял, все зацепил, развернул.

Джикия слишком раздут. У нас просто не было левоногих центральных защитников, это проблема. Если бы Джикия не был левоногим, то еще вопрос, попал бы он в «Спартак» по своим качествам или нет», — сказал Зазулин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

После 17 туров РПЛ «Спартак», набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. В 17-м туре подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

Ранее экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Джикия нужен клубу.