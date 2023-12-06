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Экс-игрок «Зенита» признался, что ему не нравится Джикия из «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Зазулин: Джикия слишком раздут, он мне не нравится

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Игорь Зазулин раскритиковал уровень игры защитника «Спартака» Георгия Джикии. Его слова передает Legalbet.

«Мне Джикия не нравится. Из-за него очень много голов забивается «Спартаку». У Джикии есть ошибки. Кордоба в противоборствах с ним разбирался играючи, все принял, все зацепил, развернул.

Джикия слишком раздут. У нас просто не было левоногих центральных защитников, это проблема. Если бы Джикия не был левоногим, то еще вопрос, попал бы он в «Спартак» по своим качествам или нет», — сказал Зазулин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

После 17 туров РПЛ «Спартак», набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. В 17-м туре подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Ахмату» со счетом 1:2.

Ранее экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Джикия нужен клубу.

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